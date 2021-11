Rapport Frysk Sosjaal Planburo: 'Untwikkelje in takomstfyzje foar Fryslân'

It rapport is freedtemoarn oanbean oan deputearre Friso Douwstra. Yn it rapport is foar 11 tema's, dy't te krijen ha mei leefberheid, útsocht hoe't Fryslân it docht yn fergelyk mei de rest fan Nederlân.

Neffens ûndersiker Wilma de Vries fan it Sosjaal Planburo komme der fjouwer útdagingen út it rapport nei foaren foar de Fryske polityk: hoe hâldst Fryslân oantreklik foar jongerein, hoe giest om mei de tanimmende fergrizing, hoe foarkomst dat de kloof tusken heger- en leger oplaten tanimt en hoe giest om mei it Fryske lânskip?

Antwurden fine

It wichtichste boadskip fan it rapport is neffens De Vries dat de polityk in fyzje ûntwikkelje moat foar de takomst fan Fryslân. Mei dy fyzje kin in antwurd fûn wurde op de útdagingen út it rapport.

De Vries: "Dy útdagingen ha allegearre mei-inoar te krijen. As it oer it lânskip giet, giet it bygelyks ek om ynfrastruktuer en ek om wenningbou. Pakst der dan ien sektor út as provinsje om belied op te meitsjen, dan bist der net."