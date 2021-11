Fryske reedrydsters stelle teloar yn Poalen, Bergsma krekt njonken poadium

Reedrydster Femke Kok út Nij Beets is by de earste wrâldbekerwedstriid fan it seizoen bûten de top 10 einige op de 500 meter. Op de 3.000 meter kaam Antoinette de Jong út Rottum net fierder as it sânde plak. By de 5.000 meter foar manlju einige Jorrit Bergsma as fjirde.