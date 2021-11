Sigrid Kingma beneamd ta Nije Dichter fan Fryslân

"Ik bin út 'e skroeven oer myn beneaming ", seit Kingma. "De rol fan Dichter fan Fryslân past by myn wurkwize as dichter. Ik sykje poadia op, ha in skerp each foar wat der spilet en stribje der hieltyd nei om út te stiigjen boppen it deistige. De kommende twa jier wol ik ek brûke om poëzy in breder berik te jaan troch keunstfoarmen te kombinearjen."

De advyskommisje bestie út Annemarie Lindeboom, Cilla Geurtsen en foarsitter Tsead Bruinja. Deputearre Sietske Poepjes makke de nije Dichter fan Fryslân offisjeel bekend yn de Westerkerk yn Ljouwert.

Ofskied Nyk de Vries

Tagelyk wie ek it ôfskied fan Nyk de Vries, dy't de lêste twa jier Dichter fan Fryslân wie. Dêrby is syn nije dichtbondel Asman presintearre, mei dêryn al syn Dichter fan Fryslân-gedichten.

De earste Dichter fan Fryslân wie Eeltsje Hettinga, dy't foar syn fersen de Gysbert Japicxpriis takend krige.