Jelsumer krijt twa moannen sel foar mishanneljen Afgaanske asylsiker

Hy wie mei trije oare mannen. Dy rieden yn in truck en krigen wurden mei it slachtoffer en in oare asylsiker, en dat rûn út op slaanderij. It slachtoffer waard slein mei stokken dy't efteryn de laadbak fan 'e truck leinen. De fertochten pakten boppedat de man syn fyts ôf en se namen syn tas mei.

De rjochter neamde it "zinloos, misplaatst en misselijkmakend geweld". Hy fûn de saak te slim om ôf te dwaan mei in wurkstraf. De oare fertochten ha wol wurkstraffen fan elts 60 oeren krigen.