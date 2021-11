'Ljouwerter' seestikelbargen nei Saba om koraalriffen skjin te meitsjen

"We zijn nog niet zover dat ze direct het water in kunnen." Dêrfoar moatte se noch útgroeie oant folwoeksene seestikelbargen yn de laboratoaria. "We willen ze toch minimaal een centimeter groot hebben voor we ze willen uitzetten, dan kunnen we beter kijken wat voor impact ze hebben."

Dat sil ûngefear yn in pear moanne barre moatte. "Rond februari hopen we wel de eerst gekweekte egels het water in te laten." Wijers hopet dat de groei fan algen en seewier yn de koraalriffen gau ôfnimme sil troch de seestikelbargen. "Als ik een beetje mag dromen, hoop ik dat we binnen één, twee jaar zeker al wat impact hebben gemaakt."