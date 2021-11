GGD Fryslân: "Noch nea sa'n soad testen ôfnaam, it wienen der 19.000"

De besmettingen rûnen dizze wike yn hast alle dielen fan de provinsje en ûnder alle leeftiidsgroepen op. "Yn alle groepen giet it hiel hurd omheech, it is yn trochsneed 83 persint mear, dat is net te befetsjen. De groep fjouwer oant tolve jier is it grutst, dy binne net faksinearre en sitte op skoalle. Mar ek mear âlderein, wurdt no wer fûn."

Net altyd kontaktûndersyk mooglik

It effekt fan it hege tal besmettingen de ôfrûne wike soarget derfoar dat de GGD Fryslân gjin folslein boarne- en kontaktûndersyk mear dwaan kin. "Wy ha dêr gjin sicht mear op as it sa hurd omheech giet. It boarne- en kontaktundersyk, dêr't we dy ynformaasje fan krije, is it effektyfst by wat legere sifers."

Benammen as net altyd mear kontaktûndersyk dien wurde kin, is it wichtich om foarsichtich te bliuwen ast klachten hast, seit De Graaf. "Dy basismaatregelen binne it wichtichste. Mei sokke oprinnende sifers kinne ek testútslaggen langer duorje. Bliuw thús en warskôgje dyn nauwe kontakten."

Ofrinnende kontrakten

Just no't de sifers hurd oprinne en faker kontaktûndersyk nedich is, liet de GGD witte dat in tal minsken mei tydlike kontrakten dien krigen hat. "It is in rollercoaster, ek by ús. Wy hienen tydlike kontrakten foar ferskate minsken, foaral by it boarne- en kontaktûndersyk, en dy rûnen ôf op 31 oktober. We hienen tocht dat it ôfbouwen wol koe nei de simmer."

"Wy woenen se ek net kwyt, mar fêst oannimme fan minsken dêr'tst letter miskien gjin fêst wurk foar hast yn de GGD, dat is eat dat dan letter problemen opsmyt", leit De Graaf út. "Wy ha no dochs út needsaak sein: 'kom werom, jimme krije in fêst kontrakt'."