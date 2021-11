Sinteklaasyntocht op It Hearrenfean en Akkrum giet net troch

By de yntocht fan Sinteklaas yn Akkrum en op It Hearrenfean komme meast in protte minsken. De beide organisaasjekomitees wrakselje al langer mei maatregels om it evenemint net allinne feilich, mar ek feestlik ferrinne te litten.

Lanlike útstjoering

No't it tal besmettingen rap heger wurdt is besletten de yntocht net te organisearjen. It is gjin moai nijs foar de bern en har âlders, sa skriuwt de gemeente, mar de lanlike útstjoering op telefyzje is opnij it alternatyf om dochs noch te wat mei te krijen fan de Sinteklaasyntocht.