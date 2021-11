Fiiftalich wurdboek lit ferskil tusken Fryske streektalen sjen

It Franeker Woardeboek is skreaun troch trije frijwilligers fan Ut Genoatskap foar ut Behoud van ut Franekers. "Der stean sa'n 17.000 lemma's yn", fertelt foarsitter Theo Kuipers. "Fan al dy wurden is in omskriuwing makke yn fjouwer talen: Ljouwertersk, Biltsk, Nederlânsk en Frysk.

It Frjentsjertersk en Ljouwertersk, beide Stêdfrysk, lykje in protte op inoar, seit Kuipers. It ferskil by it wurdsje 'ek' is bygelyks lyts: "Yn Frjentsjers sizze wy 'ok', yn Ljouwert 'oek'. En wy sizze Leewwadden yn stee fan Liwwadden.

Earst prate

It giet net echt goed mei it Stêdsk. It Frjentsjertersk wurdt hieltyd minder brûkt, dus reden genôch om it ris goed fêst te lizzen.

"Mar dat is net dé oplossing", seit Kuipers. "In wurdboek is foaral bedoeld foar it skriuwen. Earst mar ris Frjentsjertersk prate, skriuwe kin altyd noch."

Sjêne

De 'platte' Stêdske talen wurde net altyd like serieus naam. "Somtiden ha minsken noch wolris in soarte sjêne", seit Kuipers. "It wurd plat jout it al in bytsje oan: it is net hielendal folweardich. Wêrom? It is neat mear, mar foaral ek neat minder."

It wurdboek wurdt sneon presintearre en is fan dan ôf te krijen yn de Frjentsjerter boekhannels.