Lockdown fan 3 wiken | 'Een heel vervelende boodschap'

Fakbûn CNV freget oft it kabinet mei grutte stipepakketten komme wol foar de hoareka, kultuer- en evenemintesektor. "Oars falle dêr ûnnedige ûntslaggen", seit de Fryske foarsitter fan it CNV, Piet Fortuin.

It bûn ropt wurkjend Nederlân op om ferantwurdlikheid te nimmen. "Oardel meter ôfstân hâlde, hygiëneregels folgje en thús bliuwe by klachten. En safolle mooglik thúswurkje. De measte kantoaren binne dêr prima op ynrjochte. In lytse muoite, in grutte bydrage oan de soarch. We freegje oan wurkjouwers om dat sa goed as mooglik fasilitearje te bliuwen."

Ynvestearje yn de soarch

Fierder moat der sa gau as mooglik wurk makke wurde fan it opskalen fan de soarchkapasiteit en it ynvestearjen yn meiwurkers. "Soarchmeiwurkers sizze dat al jierren en der binne oplossingen. Mar de ôfrûne tweintich moannen binne der gjin stappen set. It kabinet moat no gau yn aksje komme."