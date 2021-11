Kabinet wol lockdown fan trije wiken | Hoareka om 19.00 oere ticht

Yn hiel Nederlân ha reizgers op moandei, tiisdei en woansdei minder gebrûk makke fan it iepenbier ferfier dan op de earste trije wurkdagen fan de wike derfoar. Neffens OV-chipkaartbedriuw Translik giet it om in delgong fan mear as 4 prosint. It kabinet kaam foarige wike tiisdei mei it advys om mear thús te wurkjen, mar dat waard net drekst opfolge, docht no bliken út sifers.

Utsein de fakânsjes wie it heal septimber foar it lêst sa rêstich yn it iepenbier ferfier.