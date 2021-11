Kabinet wol lockdown fan 3 wiken | RIVM meldt 658 nije besmettingen

De provinsje docht ûndersyk nei hoe't it reisgedrach fan Friezen feroare is sûnt it begjin fan de coronakrisis. Troch ferskate maatregels is dat reizgjen feroare, fanwegen de lockdown fan begjin dit jier wie der bygelyks flink wat minder ferkear op de dyk as dêrfoar.

En nei de simmer waard it wer drokker op de dyk. It wie sels drokker op de dyk as yn deselde perioade foar de útbraak fan corona, wylst 't yn it iepenbier ferfier it tal reizgers leger lei. De provinsje wol witte wêrom't minsken kieze foar auto, bus of trein, de ynsichten wurde dan brûkt by it ferkearsbelied fan de provinsje.