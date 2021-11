Coronanijs 12 novimber: Lockdown fan 3 wiken, dêrnei 2G-systeem

It piratefeest de Vrolijke Strijders yn Eastermar giet saterdeitejûn net troch. It soe in feest wurde foar sa'n 1.350 besikers yn in grutte tinte. Earst wie it plan om it feest earder begjinne te litten, mar dat is no ek fan de baan.

"We hebben er echt alles aan gedaan om het toch door te laten gaan, maar uiteindelijk hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om ons 25-jarig jubileumfeest te annuleren en een nieuwe datum te prikken", stiet yn in ferklearring.