Brêge oer Het Spoordok yn Snits iepene mei lampkes, in draak en in seemearmin

Het Spoordok is yn de jierren 1880 ûntstien, doe't de spoarline tusken Ljouwert en Starum oanlein waard. Der waard grûn ôfgroeven foar de oanlis, dêrtroch ûntstie der in stedsmarke. Der hat ek in swimbad by lein, mar nei de sluting dêrfan yn 1937 ûntwikkele Het Spoordok him mear ta in griene sône.

Nei jierren sûnder ûnderhâld sliket it gebiet stadichoan ticht: it reid groeit tefolle, it wetter komt te heech, beammen falle om en dûkers binne ferstoppe. Neffens de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek moat der in grut plan komme om wer wat streaming yn it gebiet te krijen.