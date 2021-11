ROAZ-foarsitter foarsjocht swart senario as rappe groei coronagefallen oanhâldt

De ôfrûne 24 oeren is in rekôrtal fan 668 Friezen posityf test op it coronafirus, 221 mear as woansdei. Lanlik kamen der 16.364 nije besmettingsgefallen by, it heechste oantal sûnt de útbraak fan it coronafirus yn Nederlân.

"Als het in dit tempo doorgaat met het aantal besmettingen die stijgen en ook de opnames in het ziekenhuis, dan kom je uiteindelijk in een zwart scenario uit", seit Van der Zee. "Wanneer dat dan is, is heel moeilijk te zeggen, maar dan heb je het over weken."

Te min personiel

Neffens Van der Zee kinne de noardlike sikehuzen de pasjintestream no noch oan, mar hy hat der wol noed oer en dan benammen oer it oprinnen fan it tal opnames op de intensive care. "Als het op deze manier doorgaat, kunnen ze het op termijn natuurlijk niet meer aan."

Dat komt dan foaral troch in te krappe personiele besetting yn de sikehuzen, seit er. "Er zijn meer dan genoeg bedden en meer dan genoeg intensive care-bedden, alleen de mensen die we nodig hebben om daar de goede zorg te kunnen leveren, die hebben we beperkt."