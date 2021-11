Spesjale DNA-technyk moat muskusrôt út Fryske wetters ferdriuwe

De muskusrôt bringt skea oan diken, de lânbou en it bioferskaat en dêrom wol it Wetterskip se ferdriuwe. Dat slagget aardich: wiene der yn it ferline wol sa'n 100.000 muskusrotten, no binne dat der noch mar 250.

Dizze lêste 250 muskusrotten binne lykwols lestich te finen. De spesjale DNA-technyk moat it makliker meitsje.

Wettermeunster

"Wat we doen is dat we water oppompen", seit Dolf Moerkens fan de Unie van Waterschappen. "In dat water zitten ook de uitwerpselen van muskusratten. Aan die uitwerpselen zit ook materiaal van de darmen van de muskusrat. Op die manier kun je met een watermonster detecteren of er een muskusrat in zit."

Troch hiel Nederlân

It wetterskip fart no mei autosamplers troch in pear gebieten yn Fryslân. Oer in ôfstân fan 5 kilometer makket it Wetterskip hieltyd meunsters, sa't se sjen kinne oft it bist yn it wetter sit. Letter wurdt dizze technyk yn hiel Nederlân brûkt.