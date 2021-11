Unike filmbylden opdûkt fan de moskee yn kamp Wyldemerk by Balk

Kamp Wyldemerk

De measten fan de tûzenen Molukkers dy't begjin jierren fyftich nei Nederlân kamen, wiene kristlik. It gie om eardere KNIL-militêren mei har húshâldingen. Der wie in moslimminderheid fan sa'n 80 húshâldens. Under de Molukkers yn kamp Schattenberg in Drinte, better bekend as it earder kamp Westerbork, wiene 30 moslimhúshâldens.

Foar dizze groep waard yn Súdwest Fryslân in eigen kamp oprjochte: Wyldemerk, by Balk. Yn 1956 waard der in moskee boud.