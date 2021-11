Ynternasjonaal doktersteam ûndersiket liuwen by Felida yn Nijeberkeap

Foar't de groep ynternasjonale ûndersikers los kin, moatte de liuwen ien foar ien ferdôve wurde mei in ferdôvingspylk. It is sa'n sekuer wurkje, dat sels de heechste bistedokter dêr net by oanwêzich wêze mei. Efkes letter kin ien fan de jongere liuwen op de operaasjetafel takele wurde.

De ûndersikers hoopje safolle ynformaasje byinoar te krijen, dat de sûnens fan de liuwen ek de kommende jierren yn de gaten hâlde wurde kin.

Rêden út privee-bistetún

De bisten kamen goed in moanne lyn nei Nijeberkeap, nei't se rêden wiene út in privee-bistetún. Se wiene der sa min oan ta, dat in wiidweidich medysk ûndersyk nedich wie. Dêrfoar kin net samar in gewoane bistedokter ynskeakele wurde.

Nei Súd-Afrika

By in goede útslach fan it sûnensûndersyk is it de bedoeling dat de jongere liuwen takom jier nei in reservaat yn Súd-Afrika brocht wurde.