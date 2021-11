Oefenwedstriden: SC Cambuur wint fan Dútske tsjinstanner, sc Hearrenfean net

Yn it Dútske Wietmarschen spile Hearrenfean mei in ploech dy't foar in part bestie út spilers dy't gewoanwei yn de basis steane, kombinearre mei spilers dy't minder faak minuten krije. By it skoft stie Osnabrück mei 2-0 foar. Yn de twadde helte die Ibrahim Dresevic wat werom foar Hearrenfean, mar Osnabrück hold de foarsprong fêst.

Yn Epe kaam SC Cambuur mei in pear fêste basisspilers oan de ôftraap, lykas Erik Schouten en Issa Kallon. Michael Breij makke syn rentree en hy sette SC Cambuur al nei fjouwer minuten op 1-0. De twadde helte sette it twadde alvetal fan Borussia Dortmund wol oan, mar Pieter Bos hold syn goal skjin.

Wykein frij

De earedivyzjonisten binne takom wykein frij, omdat der ynterlânfuotbal is. De earstkommende wedstriid fan Hearrenfean is snein 21 novimber, thús tsjin Willem II. Cambuur spilet dyselde dei in thúswedstriid tsjin FC Utrecht.