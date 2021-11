HEA! Lucia en Femke betinke iepen Opsterlânsk kampioenskip stokhynderriden

Foar it earst yn de skiednis fan Opsterlân is it kampioenskip stokhynderke riden organisearre. Lucia de Jong en har freondintsje Femke ha dit betocht en mei it beweechteam fan Opsterlân ha se dizze dei opset. It kampioenskip is yn Beetstersweach en bestiet út twa parten. De dielnimmers moatte in cross mei obstakels rinne en dressuer rinne. Mei hast fyftich dielnimmers is it in grut sukses.