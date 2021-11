Wurkstraf en rydûntsizzing easke tsjin drankrider fan Noardwâlde

De ynsitters fan beide auto's rekken by de botsing ferwûne. In slachtoffer fan 20 jier hie meardere bonken brutsen en in slachtoffer fan 14 hie ferskate kniezingen. De 55-jierrige frou hat oanjûn neat mear fan it ûngelok te witten. Sy is yn 2010 al ris earder feroardiele foar it riden ûnder ynfloed. Ein dizze moanne docht de rjochter útspraak.