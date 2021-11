Trije kear in FryslânDOK yn premjêre op Noordelijk Film Festival

Wêrom net nei Wyldemerk?

In film fan regisseur Anne van Slageren oer in persoanlike syktocht fan in jonge frou nei har Molukske famyljeskiednis. De measte Molukkers dy't yn de jierren fyftich nei Nederlân kamen, wiene kristlik.

Foar de moslimfamyljes waard yn Súdwest Fryslân in eigen kamp oprjochte: Wyldemerk. Mar it moslimgesin Manuputty woe dêr net hinne en bleau efter yn Drinte. Nikki Manuputty (1989) besiket de ynfloed fan dat beslút in plak te jaan yn har libben, en yn dat fan har famylje.