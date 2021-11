Twa wiken lockdown? | 'Kultuer en hoareka wer it bokje'

'Der moat in koarte lockdown komme fan twa wiken.' Dat is neffens de NOS it advys fan it OMT oan it kabinet. De NOS hat dat oppikt fan boarnen om it Outbreak Management Team hinne.

Yn dy twa wiken soene evenementen net trochgean en teäters en bioskopen ticht moatte. Fierders soene de slutingstiden fan de hoareka en de grutte fan de groepen ek oanpast wurde. It festival Explore the North yn Ljouwert fan 19 oant en mei 21 novimber falt yn de perioade dêr't mooglik sprake is fan in lockdown.

'Gjin OR-koade mear nei negative test'

Nei de koarte lockdown soene minsken gjin QR-koade mear krije kinne as se test binne. No kinne minsken noch bygelyks in kafee yn as se twa kear faksinearre binne, as se covid hân hawwe of as se negatyf test binne. Dat lêste soe neffens boarnen om it OMT hinne skrast wurde.

It Kabinet moat noch in beslút nimme oer de nijste oanpak fan de bestriding fan it coronafirus. Freedtejûn is der wer in parsekonferinsje.