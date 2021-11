MFC Toppenhuzen lit ferieningen QR-kontrôle dwaan | Keamerfragen De Vries oer boosterprik

'Der moat in koarte lockdown komme fan twa wiken.' Dat is it advys fan it OMT oan it kabinet. De NOS hat dat oppikt fan boarnen om it Outbreak Management Team hinne.

Yn dy twa wiken soene evenementen net trochgean en teäters en bioskopen ticht moatte. Fierders soene de slutingstiden fan de hoareka en de grutte fan de groepen ek oanpast wurde .

It Kabinet moat noch in beslút nimme oer de nijste oanpak fan de bestriding fan it coronafirus. Freedtejûn is der wer in parsekonferinsje.