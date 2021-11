Coronanijs 11 novimber: Rekôrtal nije coronabesmettingen | Reguliere soarch fierder ôfskaald

Ien op de seis minsken dy't noch gjin coronaspuitsje krigen hawwe, wachtet noch op in útnûging foar in faksinaasje. Of se tinke dat de yninting fan it eigen risiko fan de soarchfersekering ôf giet. Dat docht bliken út ûndersyk fan Lifelines, it grutte ûndersyksprogramma nei de sûnens fan minsken yn Noard-Nederlân.

De minsken dy't wachtsje op in oprop, sizze dat se de prip wol hawwe wolle. Sûnt juny kinst sûnder oprop in prip krije en dat witte dy minsken blykber net. In groep minsken tinkt ek dat se it sels betelje moatte, mar it faksin is fergees.

Hast de helte fan de net faksinearren tinkt dat it faksin skealik is foar de sûnens, docht ek bliken út it ûndersyk.