O.N.T. yn De Pein recyclet tenei wetter: fuotbalklup mei foarbyldfunksje

De fuotbalferiening fan De Pein, Nyegea en De Tike is al langer dwaande mei in griene takomst. "O.N.T. wol in koprinner wêze op it mêd fan duorsumens. Wy fine dat wy as fuotbalklup dy't midden yn de maatskippij stiet ús ferantwurdlikens nimme moatte", sa leit foarsitter Visser it út.

Ut dy ambysje wei wurdt tongersdei de alderearste 'hydraloop cascade' yn gebrûk naam, in systeem om wetter te besparjen. "Ik seach dat Hydraloop in ynnovaasjepriis wûn hie, dus ik tocht: ik nim kontakt op mei de eigener om ris om tafel te gean om te sjen oft wy inoar fine kinne", seit Visser. "Dat hat in lang projekt west, want je prate wol oer hege ynvestearringen", jout hy ta.

45 persint wetter besparje

Mar it smyt wol wat op. De feriening ferbrûkt sa'n 700.000 liter wetter, benammen foar de 63 dûsen dy't troch de 600 leden brûkt wurde. "It systeem wurket dan ek oars as by partikulieren trochdat wy sa'n grut wetterferbrûk hawwe. It wetter wurdt opfongen en op 'e nij brûkt. It is sa skjin makke dat je it eins wer brûke kinne soene foar konsumpsje. Dat mei krekt net neffens de wetterwet, mar it smoarge dûswetter wurdt wer hielendal skjin makke."