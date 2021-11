Baarderadiel takom jier los mei Aanvalsplan Grutto

It plan is in inisjatyf fan âld-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland.

In grut part fan it jild komt by it ministearje fan Lânbou wei. Winsemius joech woansdeitejûn in taljochting op syn oanfalsplan by de gearkomste fan Natuerkoöperaasje Baarderadiel dy't alle jierren holden wurdt. Dizze koöperaasje is aktyf yn it noardlike part fan de eardere gemeente Baarderadiel, om Jorwert en Baard hinne.

Yn in folle boppeseal fan, hoe kin it ek oars, it Wapen fan Baarderadiel yn Jorwert, die hy syn ferhaal nei in ynlieding fan foarsitter Skelte Brouwers fan de koöperaasje.

Mear briedpearen yn Baarderadiel

It ôfrûne jier wiene der 842 briedpearen fan de skries yn it gebiet dat de natuerkoöperaasje beheart. "By ús gie it ôfrûne jier hiel best mei de skriezen. We hiene 25 persint mear briedpearen, en dêr binne we grutsk op", hâldt Brouwers syn publyk foar. "Dat kaam fansels ek troch it waar, en troch minder predaasje, mar dochs is it in goed teken."