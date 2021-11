Ellia Smeding wol mei de Spelen reedriden op 'e kaart sette yn Grut-Brittannië

Neist it heljen fan de Olympyske Spelen hat Smeding noch in dream. En dat is reedriden bekender meitsje yn Ingelân. Shorttrack en keunstriden binne iissporten dy't dien wurde yn Ingelân, mar: "Als je het hebt over long track speedskating, dan hebben de mensen geen idee. Ik wil dat mensen in ieder geval weten wat de sport is en wat het inhoudt."

Gjin iisbaan yn Ingelân

Ien fan de oarsaken dat reedriden net dien wurdt yn Ingelân, is dat der gjin 400 meter-banen binne. "Dus als je wilt schaatsen, moet je naar het buitenland. Dat werkt natuurlijk niet. Dat is de belemmerende factor waarom er geen langebaanschaatsen in Engeland is", tinkt Smeding.

Se hopet dêr feroaring yn te bringen troch har te pleatsen foar de Spelen. Neist Smeding binne der noch twa oaren dy't kâns meitsje op in Olympysk ticket. Ien fan dy twa is Cornelius Kersten, de freon fan Smeding. Hy hat ek in Ingelske mem en in Nederlânske heit en rydt ek foar Grut-Brittannië.

Tegearre hoopje se it reedriden op 'e kaart te setten. As se de Spelen helje, is it foar it earst sûnt tritich jier dat der wer in reedrider út Grut-Brittannië meidocht oan de Olympyske Spelen. Craig McNicoll wie yn 1992 de lêste.

In hoop geregel

Sûnt woansdei sitte Smeding-en-dy yn Poalen, wêr't dit wykein de earste wrâldbeker plakfynt. Dêrnei komme se in pear dagen thús om troch te reizigjen nei it Noarske Stavanger foar wrâldbeker nûmer 2.

It brocht de lêste wiken in hoop ekstra drokte mei him mei foar Smeding, om't it Ingelske reedrydbûn gjin ûnderfining hat mei langebaanriden. "Ik moet goed kijken dat alle formulieren zijn ingevuld en dat we goed zijn ingeschreven. Ik moet eigen vluchten en hotels boeken. Daar gaat veel tijd in zitten."

Sa hong se dizze wike noch twa oeren mei in loftfeartsmaatskippij oan de tillefoan. "Ik had extra vluchten geboekt en die moesten omgeboekt worden. Dat ging allemaal niet zo vlot", laket Smeding.

Mar alles is slagge. Dêrtroch leit de drokte efter har en kin Smeding har konsintrearje op it reedriden. Freed rydt se de 500 meter as in soarte fan warming-up. Sneon (1.000 meter) en snein (1.500 meter) hopet se sjen te litten dat it Olympysk startbewiis binnen hânberik is.