Beslút oer nije húsfesting gemeentehûs Harns útsteld nei takom jier

It personiel is net genôch meinaam, neffens harren. Der hat te min sizzenskip west fan it personiel yn it proses. Ek Hûs en Hiem en de feriening Oud Harlingen binne neffens in mearderheid net genôch meinaam en rieplachte yn it proses.

Harlinger Belang: "Zomaar van agenda gehaald"

Der wie wol krityk op it proses yn de ried. "Dit verdient geen schoonheidsprijs. Na zoveel jaar voorbereiding wordt het zomaar van de agenda gehaald", seit fraksjefoarsitter fan Harlinger Belang. Ek D66 hat krityk op it beslút fanwege it feit dat it wêrom fan it útstel net dúdlik is. Neffens Saakstra fan Harlinger Belang moat goed útsocht wurde wêr't de ûnfrede ûnder de amtners weikomt.

Jannewaris

In grutte mearderheid (15-2) gie akkoart mei it útstel fan de beslútfoarming. De nije húsfesting komt no yn jannewaris op de aginda, sa is it foarstel fan de agindakommisje.