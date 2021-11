Sc Hearrenfean siket pasfoto's fan âld-spilers foar pronkmuorre

De pronkmuorre fan de klup hinget oan de sydkant fan it museum yn it stadion. Mear as 500 nammen hingje oan de muorre. It binne alle spilers dy't oait foar de klup fuotballe ha.

Fan de measten is in foto te finen, mar net fan elk. Dat komt om't sy yn de begjinjierren fan de klup sieten. "In de jaren '60 had je simpelweg nog geen camera's die constant bij de wedstrijd aanwezig waren", seit parsefoarljochter Marco Heerschop. "Tegenwoordig heb je natuurlijk ook elftalfoto's of gewoon veel foto's van een speler, maar dat was toen niet. Daardoor missen we vooral namen uit de jaren '60."