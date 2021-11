Festival Welcome to the Village bliid mei brede stipe yn gemeenteried

Foar 2023 en letter is de festivalorganisaasje tegearre mei de gemeente oan it sjen nei in gaadlik terrein. WTTV hat in kantoar en in kluphûs op bedriuweterrein De Zwette. Dat terrein is te lyts om it festival te hâlden, neffens Van Netten. Wat se sykje is in terrein mei in ûndergrûn fan gers of stien mei fasiliteiten om it hiele jier troch te wurkjen. It leafst yn Ljouwert en tichtby de binnenstêd.

Yn alle gefallen wolle se gjin terrein mear lykas it Griene Stjergebiet dêr't kâns is op fergunningperikelen. Dat liedt ôf fan it wurk foar it festival sels dat se dwaan moatte. It senario 'út Ljouwert wei' is noch net hielendal fan de baan, seit Van Netten. De festivalorganisaasje wol it net. Mar as it net oars kin, moat it miskien wol.