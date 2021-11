Steaten stimme yn mei heal miljoen stipe foar Thialf

Wiebo de Vries fan de ChristenUnie is ien fan de tsjinstimmers. "Ik fyn dat der nochal wat ûnwissichheden ûnder lizze. De bydragen fan KNSB en NOC*NSF binne net keihurd en dêrom is dit net it goeie momint om dêrmei yn te stimmen. It Ryk moat no oer de bydrage te set en dy stimming is pas yn de rin fan desimber."

Neffens deputearre Friso Douwstra binne de lûden posityf dat der stipe komt. "Mar ik wol it graach oan de foarkant tichthawwe en sjen oft we rjocht hawwe op de bydragen fan it Ryk."

Jild ûnder betingst

Hy wol it jild ûnder betingst jaan dat it Ryk mei jild oer de brêge komt. As dat jild der net komt, is dat neffens him net de ein fan Thialf. "Dat betsjut de ein fan it oandielhâlderskip fan de provinsje fan Thialf, net de ein fan Thialf. Miskien meldt him wol in merkpartij dy't it oernimme wol."

Neffens De Vries moat mear sjoen wurde nei wat potinsjeel mooglik is. "Ik fyn wol dat Thialf behâlden wurde moat, mar ik freegje my ôf oft dat de rol fan de provinsje yn de topsport is."

It krityske rapport fan de Noardlike Rekkenkeamer kaam ek oan de oarder. "Dêr sit in grut part 'wensdenken' yn en ik hâld myn hert fêst oft we dat no net wer oan it dwaan binne."