HEA! Haaie makket Wûnderfoans foar minsken mei demintens

Haaie Spoelstra fan Warffum (Grinslân) bout sûnt in pear jier âlde PTT_telefoans om ta Wûnderfoans. Syn frou Heleen Kolenbrander-Smit seach dat oaren yn Nederlân dat ek dienen en fûn it krekt wat foar har man. "It wie al efkes prutsen, mar doe't ik de smaak te pakken hie, koe ik net mear ophâlde." Underwilens hat Spoelstra al in lytse 500 telefoans bewurke foar de soarch. "Minsken mei demintens kinne yn de hoarn harkje nei ferskes fan eartiids. It is in ferskriklike sykte en it is moai dat dit harren efkes rêst jout."