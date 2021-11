Nei fertraging moat nije bioskoop yn Ljouwert tongersdei iepenje

Bioskoop Tivoli, dy't krekt tichtgien wie, waard doe wer iependien. Tivoli bliuwt ek noch in pear dagen iepen. Alle films fan it Noordelijk Filmfestival bliuwe dêr. Dat festival begjint dizze woansdei en duorret oant en mei snein.

Manager Jan Paul Beverwijk fan Pathé hat oanjûn dat Pathé benammen te krijen hie mei in tekoart oan grûnstoffen, lykas metaal en hout. Der koe ûnder oare in trep net levere wurde. Dêrom wurdt der earst in tydlike needtrep brûkt. Yn totaal hat de nije bioskoop sân sealen. Ien seal hat in spesjaal lûdssysteem dat mear as 50 speakers apart oanstjoere kin.