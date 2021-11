Witte Swaen foar it earst bûten de Harnzer haven foar in test op it Waad

De bedoeling is dat it skip yn it Kimstergat in tal farproeven dwaan sil om de skipsfoarm te testen. "Dan kijken we hoe de vorm van de romp en het roer zich tot elkaar verhouden. Wil het een rondje draaien? Lukt over bakboord even goed als over stuurboord?", seit Paul Meijering.

Spesjaal tastimming

Neffens him is de Witte Swaen der klear foar. "Er is al een sleepboot, de KNRM gaat ons begeleiden. We gaan van het Dok naar de winterslaapplaats in de Noorderhaven. Maar voordat we daar naartoe gaan, varen we even de haven uit om het Wad op te gaan. We hebben tijdelijk toestemming van Verkeer en Waterstaat om te kijken wat het schip doet."

Spannend

Gewoanwei fart it skip mar sa'n 300 meter, fan it simmer- nei it winterlisplak. "Maar nu gaan we echt een paar mijl het ruime sop op. Het is voor ons heel spannend, want er zitten al 30.000 werkuren in voor onze vrijwilligers." Nei de oefentocht komt de Witte Swaen yn de buert fan it stedhûs te lizzen, foar de winter.