Hillichferklearring Titus Brandsma wer stap tichterby

Titus Brandsma waard yn 1881 as Anno Sjoerd Brandsma berne yn Oegekleaster, in buorskip by Boalsert. Hy kaam út in katolike boerefamylje, mar waard sels net boer. As jonkje wie syn sûnens net altyd goed. Op syn alfde ferliet Brandsma de provinsje om nei it gymnasium yn Megen (Noard-Brabân) te gean. Hy waard karmelyt, heechlearaar en publisist. As tige belutsen pryster sette hy him yn foar de emansipaasje fan de katolike tsjerke.

Brandsma kaam iepenlik yn ferset tsjin it nazisme. Begjin 1942 waard hy oppakt troch de Dútsers en swier mishannele. In healjier letter kaam er om it libben yn konsintraasjekamp Dachau.