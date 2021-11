Aldehasker stichting presintearret ambysjes foar tichtslykjend Nannewiid

It Nannewiid soe in skeakel wurde kinne tusken De Deelen en it Easterskar, as part fan Natuernetwurk Fryslân. Sa kin der ek mear ferskaat oan bisten en planten komme, bygelyks in grutter leefgebiet foar de otter. De mar hat neffens de stichting in grutte ekologyske wearde. De oergong tusken omlizzend lânbougebiet en natuer soe sêfter wurde moatte, en it Nannewiid moat wer wetter út De Tsjonger krije.

Rûntsje Nannewiid?

De stichting ûndersiket foar de rekreaasje de mooglikheden foar in rûntsje om de mar hinne. Op dit stuit kinne fytsers en kuierders noch net oan de súdkant del. Der soe mooglik in kuierpaad op flonders komme kinne, mei in ferbining yn 'e rjochting fan Sint-Jânsgea. Ek moat der mear parkearplak komme oan de eastkant en wurdt der ek sjoen nei in farferbining tusken It Hearrenfean en de Tsjûkemar.