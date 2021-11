45 besmettingen ûnder personiel en bewenners Noorderbreedte

De ôfdielingen dêr't de besmette bewenners ferbliuwe binne yn karantêne. Dat betsjut dat besite dêr allinnich op ôfspraak mooglik is en dat dizze bewenners sa folle as mooglik fersoarge wurde troch in fêste groep meiwurkers.

Tal rint mooglik noch op

Noorderbreedte wit noch net hoe't it firus de wensoarchlokaasjes binnenkaam is. Dêr wurdt op it stuit yn gearwurking mei de GGD ûndersyk nei dien.

Der wurdt rekken mei holden dat it tal besmettingen noch oprinne sil, om't it giet om bewenners op in wengroep. Dy wenje mei acht minsken op ien groep.

Effektiviteit nimt ôf

In part fan de besmette bewenners is slim siik, oaren hawwe allinnich lichte klachten. It grutste part fan de besmette minsken wie wol faksinearre.

"De effectiviteit van de bescherming die de vaccinatie biedt lijkt af te nemen. Dat wordt wel duidelijk als je kijkt naar de huidige besmettingen onder bewoners en medewerkers van zorglocaties in Nederland", seit Inge Zijlstra, foarsitter fan de hygiëne- en ynfeksjeprevinsjekommisje.

Boosterprik

"Die boosterprik moet zo snel mogelijk gegeven worden. We willen niet wachten tot begin december of zelfs januari. Die boosterprik moet zo snel mogelijk gegeven worden om onze bewoners én medewerkers te beschermen."

Neffens in wurdfierder fan Noorderbreedte is de organisaasje klear om de boosterprik te jaan, mar is it wachtsjen op it sein fan it regear om de bestellingen te pleatsen.