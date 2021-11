It Amelân as earste oan bar foar 'boosterprik': GGD Fryslân wol fêste wâl gau folgje litte

Nils van Mourik fan de GGD fertelt dat it logistyk goed útkaam om op It Amelân útein te setten. "Wy wiene al mei Amelân yn petear oer de werhellingsoprop foar minsken dy't noch net in prik hân hawwe. Wy hawwe it bepraat mei it RIVM en de GGD GHOR. Wy binne der dochs, dus dan kinne je logistyk better ek mei de boosterkampanje begjinne."

Oare part fan Fryslân

Oer de fêste wâl is noch net in beslút naam, mar der binne woansdei ferskate oerlizzen mei soarchynstellingen. "Dat is logistyk dreger, mar wy dogge ús bêst." Van Mourik hopet oan de ein fan de wike of begjin takom wike mear dúdlikens te hawwen.