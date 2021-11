It Amelân as earste oan bar foar 'boosterprik': GGD Fryslân wol boppe de 75 prikke

De 'boosterprik' wurdt earst oan minsken fan 80 jier en âlder jûn, mar GGD Fryslân hopet tastimming te krijen om de ynwenners boppe de 75 jier te faksinearjen. De oare Waadeilannen moatte It Amelân folgje, mar dêr steane noch gjin datums foar fêst. It is de ôftraap fan de boosterkampanje yn de provinsje.

Brief fan gemeente

Wa't foar de boosterprik yn oanmerking komt, krijt in brief fan de gemeente Amelân. Dêryn stiet in telefoannûmer om in prikôfspraak te meitsjen. De faksinaasjes wurde set yn sporthal De Slinger yn Hollum.

Uteinlik moat eltsenien boppe de 60 jier yn oanmerking komme foar in boosterfaksin, mar de âldste minsken binne as earste oan bar.