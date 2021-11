De toan fan Froukje Sijtsma: "Ik hâld fan dy"

Op de middelbere skoalle yn Ljouwert waard de rol fan de Fryske taal minder, ek al waard it Frysk en Nederlânsk sûnder problemen troch inoar hinne praat. Ik waard my tink pas echt bewust fan myn Fryske identiteit doe't ik yn Grins kaam te wenjen. It wie net mear fansels dat it Frysk en it Nederlânsk nêst inoar bestienen. Utsein by de Ikea dan, dêr't alle dagen in eksodus fan Friezen te finen is.

By tafal folge ik wat kolleezjes Frysk oan de universiteit en doe't ik fernaam dat studearjen ek in feest wêze koe, besleat ik de hiele stúdzje te dwaan. Ik woe noch folle mear fan de Fryske taal, skiednis en literatuer te witten komme. Yn myn studintetiid kaam ik by jongereinferiening FYK, Frysk Ynternasjonaal Kontakt, en gie ik mei Fryske studinten op útwikseling nei Europeeske minderheidstaalgebieten en learde ik hoe't oaren mei harren 'lytse' taal omgean.

Ek doe't ik mem waard wie foar my wer sa'n momint fan neitinken oer identiteit. Wat wol ik myn bern meijaan? Hokker normen en wearden binne foar my wichtich, hokker fisy op de wrâld wol ik diele? En yn hokker taal dan? Ik koe en woe net om it Frysk hinne, en dus krige ús famke in papa en in mem. Mar by my libbe wol altyd de soarch oft sy yn in meartalich húshâlden yn Ljouwert it Frysk wol meikrije soe.

Ik waard in mem dy't har poppe sêft yn sliep song mei in Fryske ynterpretaasje fan Gordon: ik hâld fan dy, sa'n soad fan dy, ik kin net libje yn in wrâld sûnder dy. Op de opfang fregen wy de Frysktalige liedsters om foaral Frysk te praten en dat dienen se ek.

Dochs waard myn soarch befêstige doe't ús famke my yn it begjin mama neamde. Wy fertelden har dat it 'mem' wie. En dat boadskip kaam oan, want as oaren it letter oer har mama hienen, ferbettere se harren en sei: "Ik heb geen mama, ik heb een mem".

Sy ferstie alles, koe it Nederlânsk oersette nei it Frysk, mar se bleau Nederlânsk tsjin my praten. Mar as ik ris Nederlânsk tsjin har praat yn in net-Fryske setting, wurdt se in bytsje lilk en seit se: "Ik wol datsto Frysk tsjin my praatst, mem."

Ik bin net de iennichste Fries dy't wrakselet mei it it Frysk. Lêst wie ik by de muzikale teäterfoarstelling fan sjongeres Hiske Oosterwijk oer har syktocht nei har Fryske woartels. En dit wykein seach ik yn it Paleis fan Justysje yn Ljouwert de foarstelling Kneppelfreed. In stik oer Fryske taalstriid en in weardich plak fine foar de memmetaal. De Fryske taal en kultuer rekket ús siel. We kinne der soms gjin wurden oan jaan wêrom't it sa rekket dat de Fryske net altyd mear as fansels is.

Eins wol ik ek net altyd útlizze wêrom't dy taal sa wichtich foar my is en wêrom't ik dy taal op ferskillende plakken brûke wol. Net allinnich thús, mar ek yn it ûnderwiis, yn it sikehûs of by de rjochtbank. En dat wylst it brûken fan it Frysk just drompels ferleget tusken minsken yn al dy taaldomeinen.

Twa jier lyn barde der wat bysûnders. Miskien kaam it om't har papa en ik út inoar giene en sy my hast gjin Nederlânsk mear praten hearde. Us famke wie fjouwer jier en sei op in dei tsjin my: "Mem, ik kin ek wol Frysk praatsje hear." En sûnt dy tiid praat se folle faker Frysk tsjin my. Al is it soms mei eigen grammatika en tiidwurden, byfoarbyld: "Ik sil yn it swimbad dûkje en dêr wat fisken fangje."

Ik moat der op dy mominten mar om laitsje, want it siedsje is tenminsten plante, tink ik dan mar. En letter sil grif ta utering komme wat de Fryske taal en kultuer foar har betsjut.

Ik leau yn de leafde foar taal en begjin yn Fryslân dêrom meast yn it Frysk en dan sjoch ik wol wat der bart. Mei myn famke bliuw ik Frysk praten en ik winskje dat sy de Fryske taal letter ek mei leafde trochjaan sil.

Ik haw goeie hoop, want se sei fan 'e wike tsjin my: "Mem, als jij zegt: 'ik hâld fan dy', dan vind ik dat zoveel liever en zachter klinken dan 'ik hou van jou'."