Mear boeren nedich foar skjinner oerflaktewetter: dielname falt ôf

Dy ôfspraken binne fêstlein yn de Kaderrichtlijn Water. Deistich bestjoerslid Jan van Weperen fan Wetterskip Fryslân wol mear dielname fan boeren: "Van mij mag dat wel naar 80 procent toe", sa sei hy tiisdeitejûn yn Ljouwert.

Dêr binne de plannen om te foldwaan oan dy Kaderrichtlijn Water besprutsen troch de Wetterskipskommisje. En ek al wurdt it budzjet mei sa'n fiif ton ferhege, de doelen sille net helle wurde.

"Te min ambysje"

Wetterskip Fryslân tink dat de Europeeske Uny tefreden is mei ynspanningen dy't der dien wurde om dêr al wat by yn de buert te kommen. Mar neffens Auke Wouda fan Water Natuurlijk giet it hjir net om in ynspanningsferplichting, mar om in resultaatferplichting en lit it wetterskip te min ambysje sjen.

Dochs liket it der op dat in mearderheid akkoart is mei de wat mear beheinde en neffens guon mear realistyske oanpak.

Rioeloerstoarten

Wetterskip Fryslân sels besiket yn 'e mande mei de gemeenten mear te dwaan om de fersmoarging fan rioeloerstoarten oan te pakken. Dêr is earder ek al ris in slach yn makke, mar mei it feroarjende klimaat bliuwt dit aktueel.

Hoe natuerfreonlik binne wâlskanten?

De oanlis fan natuerfreonlike wâlskanten ferrint neffens planning, mar dat giet net altyd like maklik omdat grûneigners net altyd meiwurkje wolle. Ek it behear kin noch better. Ferskate partijen fiele wol wat foar in útwreiding fan it meetnetwurk, sa't boeren sels mjitte kinne wat der by harren yn de sleat sit. Mar neffens Van Weperen is de technyk noch net safier.