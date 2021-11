Apoteken Snits de kommende moanne iepen as faksinaasjelokaasje

Der is net in ôfspraak nedich foar in faksinaasje, minsken moatte allinne in mûlkapke en ID-kaart meinimme. Nei in prik wurdt der fuortendaalks in twadde ôfspraak ynpland.

Pop-up lokaasje

"In feite zijn wij pop-up locatie voor de GGD", seit Peter Barla fan apoteek Postma yn Snits. "Net zoals ze in buurthuizen zitten en ze een speciale bus hebben. De GGD heeft ons benaderd omdat blijkt dat de vaccinatiegraad onder bepaalde doelgroepen achterblijft. Dat zijn mensen die wel vaak bij de huisarts en apotheek komen. Daarom hopen we aan mensen die nog twijfelen vertrouwen te kunnen geven om toch een vaccinatie te geven."