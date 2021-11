Rock-'n-roll yn Fryslân: 42 libbensferhalen fan Fryske rockers

Robert Wielinga is de gearstaller fan it boek. Hy hat bewust keazen foar libbensferhalen. "It is prachtich, dy jierren op it poadium, razende froulju, eltsenien is fleurich. Mar dêrnei en dêrfoar is ek in libben, bist net samar op it poadium kaam."

Ek foar de rockers sels is dat nij: "Je wurde ynterviewd oer je nije single of in tour, mar je wurde nea ynterviewd oer je libben, dêr't muzyk in ûnderdiel fan is, mar net alles fansels", seit Wielinga.

Djipgong

Sjouke Nauta fan Friesland Pop mocht it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme. "Het is een heel mooi boek. Ik kan het iedereen aanraden, er staan mooie verhalen in . Er zijn natuurlijk wel meer boeken uitgebracht over popcultuur in Fryslân, maar dit boek heeft wel een hele mooie opzet. Door die interviews zit er veel diepgang in de verhalen. Eigenlijk kun je het hele leven van die mensen eruit halen en dat is hartstikke mooi."