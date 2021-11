Mear each foar jonge mantelsoargers: "Der moat romte bliuwe foar dysels"

Lize-Marie Tijtsma is no 19 jier. Doe't sy 16 wie gie it mis mei har heit. Nei in psychoaze krige er suïsidale gedachten en waard hy opnaam. Sûnt dat momint hold Lize-Marie it húshâlden draaiende. Lize-Marie makket no it iten klear as it nedich is en follet de oalje by as mem dat freget: eat wat heit oars altyd die.