Unrest oer takomstich evenemintebelied Fryslân hâldt oan

Ferline wike gie in tweintichtal jongelju by harren doarpsgenoat Hoogland thús del om ferhaal te heljen oer de nije regels. De groep út Aldtsjerk sei benaud te wêzen foar de organisaasje fan harren doarpsfeest. Hoogland neamde it sels goed dat de jongerein delkaam, mar kommissaris fan de Kening Arno Brok wie net te sprekken oer de aksje.

Hoogland hat ôfrûne tiisdei mei ferskate gemeenten om tafel sitten om opnij te praten oer it evenemintebelied. "Wy moatte no mei de gemeenten en eveneminte-organisatoaren sjen oft der oanpassingen nedich binne. It like efkes oft koe alles net mear trochgean, mar it is net oan 'e oarder."