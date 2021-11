Net 3.600, mar 5.100 huzen yn Fryske feangreide mei risiko op fundearingsskea

Dêryn is ek de útkomst dield fan fierder ûndersyk nei 32 wenningen yn de Groote Veenpolder yn it suden fan Fryslân, westlik fan Wolvegea en besuden de Tsjûkemar. By sân wenningen is de fundearring no al stikken en by nochris fiif sil dat ynkoarten barre. By sân wenten kin it binnen fiif oant 25 jier misgean.

Noch gjin stoarm by 'Funderingsloket'

Minsken mei dizze soarte problemen kinne har melden by it saneamde Funderingsloket Fryslân, mar it rint dêr noch gjin stoarm. Der wurdt no sjoen nei mooglike oplossingen dêr't yn novimber takom jier oer besletten wurde moat troch de provinsje en Wetterskip Fryslân.

Heechwettersirkwy

Ynsprekkers út de Groote Veenpolder hâlde it wetterskip ferantwurdlik, mar safier wol it deistich bestjoer net gean. Neffens de presintaasje wie by de ûndersochte huzen yn de Groote Veenpolder dúdlik dat it heechwettersirkwy dat no spontaan om dy huzen hinne ûntstien is, no net mear wurket.

Ferskate algemien bestjoersleden fregen omtinken foar minsken dy't op de koarte termyn help nêdich hawwe. Deistich bestjoerslid Jan van Weperen ferwiisde ûnder oare nei it saneamde Funderingsfonds dat helpe kin.