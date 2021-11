Undersyksskip yn Harns boud foar 13 miljoen: ûndjip stekkend, spesjaal foar it Waad

De kyllizzing wie by N. Dijkstra metaalbewerking en it skip wurdt boud troch Thecla Bodewes Schipyards yn it havenplak. It aluminium skip sil in soad ynset wurde op it Waad, mar ek de Siuwske Delta.

Net te djip

Benammen troch it wurk op it Waad mei it skip net te djip stekke. Earder mislearre dat spektakulêr by trije nije skippen foar Rykswettersteat by in oare Fryske werf. Dy skippen koene dêrtroch net op it Waad ynset wurde.