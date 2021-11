Twangsom MSV De Prikkedam ynlutsen

De gemeente hie earder bepaald dat de driging fan de twangsom ynlutsen wurde soe as út seis lûdsmjittingen op rige bliken docht dat der gjin oertrêdings binne. Dat is no it gefal.

Dit betsjut lykwols net dat de feriening no om de nocht lûdsoertrêdings meitsje kin. By in oertrêding hinget de driging fan in twangsom de feriening wer boppe de holle. De gemeente hat boppedat besletten om it tal mjittingen te ferdûbeljen nei fjouwer yn de moanne.