Aris Ljouwert ek yn Amsterdam te sterk foar Apollo

Op freedtejûn wiene de Ljouwerters yn de BNXT League ek al te sterk foar de ploech út de haadstêd mei 95-75.

Comeback

Aris begûn ek diskear de wedstriid wer goed. Nei it earste kwart stie der al in romme foarsprong op it skoareboerd: 8-20.

Dat gat ferdwûn yn it kwart lykwols as snie foar de sinne. Aris gie sloardich om mei it balbesit en kaam hast net ta skoaren. Mei in minimale foarsprong fan 30-31 giene de Fryske basketballers oan de tee.

Spannend

Ar'mond Davis en Ryan Logan namen Aris nei it skoft by de hân. Dêrtroch krigen de Ljouwerters in gat fan seis punten te pakken. Mar ek diskear kaam Amsterdam werom en pakte de thúsploech sels de foarsprong: 51-50.

Yn it lêste kwart gie it op en del, mar yn de lêste trije minuten koe Aris dochs ôfstân nimme fan Apollo. De ploech fan Vincent van Sliedregt wûn úteinlik mei 72-77. Davis waard mei 22 punten de topskoarder oan de kant fan Aris.

Toppûl

Aris stiet no op it tredde plak yn de BNXT League. De ploech hat as doelstelling om yn de earste seizoenshelte by de top fiif te einigjen. Dêrmei komme se yn de twadde seizoenshelte yn de winnerspûl mei de top fiif fan België.