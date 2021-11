Provinsje wol Alliander 75 miljoen euro liene

It bedriuw freget mei-inoar 600 miljoen fan de oandielhâlders. Dat binne provinsjes en gemeenten yn Nederlân. Neffens deputearre Friso Douwstra jout dat rendemint foar de mienskip: "Mei alle problemen dy't der binne ha se dy ynjeksje nedich. Der moat ynvestearre wurde en dêr is jild foar nedich."

"Risiko's lyts"

Neffens Douwstra binne de finansjele risiko's lyts: "It kloppet finansjeel en dit risiko is net grut. We binne kontinu yn petear, want it giet echt om grutte fraachstikken. Ha we genôch stroom?"

Yntusken is it skeel dat de provinsje en it netwurkbedriuw ha noch net oplost. It giet om in liening fan 32 miljoen euro út de jierren '90. Dêr betellet it bedriuw in soad rinte oer en it bedriuw wol it dêrom op 1 desimber oplosse. De provinsje wol dat net want it smyt jierliks 2,5 miljoen euro rinte op. Mocht Alliander de liening op 1 desimber ôflosse wolle, dan rint dat út op in juridyske proseduere, sa stiet yn in brief oan de Steaten.